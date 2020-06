L’Assemblée Nationale de Guinée approuve une convention de prêt de 230 000 000 €

L’Assemblée Nationale de Guinée a autorisé vendredi, 06 juin 2020 à Conakry la ratification de la convention de prêt de 230.000.000 euros pour le financement des projets de construction des infrastructures scolaires au sein des établissements de l’enseignement technique et de la formation professionnelle dans les huit régions administratives.

Cet accord de prêt obtenu par le gouvernement guinéen a été conclu avec la Société PALUMBO GROUP LTD, son partenaire financier TRINITY WEALTH MANAGEMENT AG.

Selon l’honorable Ibrahima Sory Diallo, PALUMBO GROUP alumbo n’a aucune expérience prouvée en matière de construction d’infrastructures scolaires puisqu’elle est plutôt dans le domaine naval. La commission a été saisi sur le fond et les groupes parlementaires ont fait des recommandations dont la mise en place d’un comité de suivi de l’exécution de cet accord de prêt.

En ce qui concerne l’utilisation des 230 millions d’euros, il est prévu la construction et l’équipement de huit écoles régionales de santé, huit centres multimédias et infirmeries des ERAM, un complexe comprenant une école nationale d’agriculture et d’élevage de Koundian à Mandiana, 10 centres d’application post-primaires et secondaires dans les communes rurales, deux centres professionnels à Mamou et à Lola, huit inspections régionales d’enseignement technique, la rénovation et l’extension des Centres de Formation Professionnelle de Donka, Ratoma et Matoto.

De leur côté, les députés de l’opposition parlementaire recommandent l’étude de faisabilité avant toute recherche de financement et la mise en place d’un comité d’audit au démarrage et à la clôture de ce projet.