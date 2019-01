L’Assemblée parlementaire de la Francophonie demande la libération du député Alain Lobognon

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie ( APF), une institution qui regroupe 87 parlements dans le monde, a demandé vendredi dans un communiqué, la libération du député ivoirien, Alain Michel Lobognon incarcéré pour divulgation de « nouvelle fausse ».« Suite à la décision de l’Assemblée nationale ivoirienne présidée par M. Guillaume Soro, l’APF demande en conséquence la libération de M. Alain Lobognon, député de la République de Côte d’Ivoire, élu de Fresco ainsi que le respect de l’immunité parlementaire de l’ensemble des députés ivoiriens parmi lesquels Jacques Ehouo, député de la République de Côte d’Ivoire, élu du Plateau », rapporte le communiqué publié sur le site internet officiel de l’APF.

M. Jacques Kabral, député ( France), secrétaire général parlementaire de l’APF ajoute qu’il suivra avec la plus grande attention l’évolution de ces situations, ajoute l’institution soulignant son attachement « non négociable » au respect du principe d’immunité parlementaire au sein de l’espace francophone.

Le député Alain Lobognon, un proche du président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a été mis sous mandat de dépôt mardi et déféré à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan ( MACA, la plus grande prison du pays) pour divulgation de « nouvelle fausse » dans l’affaire du député Jacques Ehouo.

Ce dernier ( Jacques Ehouo) a été inculpé pour détournement de deniers publics après une audition à la police économique et financière ivoirienne et auprès du procureur de la République qui a demandé à l’Assemblée nationale de lever son immunité parlementaire pour son arrestation.

Mercredi, le bureau de l’hémicycle ivoirien, a requis la suspension de la détention et des poursuites contre M. Lobognon au terme d’un vote auquel se sont abstenus les parlementaires issus du Rassemblement des républicains ( RDR, parti présidentiel ivoirien).

Le bureau du parlement ivoirien s’est également opposé à l’issue d’un second vote, à la demande de la levée de l’immunité parlementaire du député Jacques Ehouo formulée par le procureur pour pouvoir procéder à son arrestation.