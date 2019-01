L’Association des chrétiens au Nigéria ne soutient aucun candidat à la présidentielle

L’Association des chrétiens du Nigéria (CAN, sigle anglais) ne soutiendra aucun candidat à la prochaine élection présidentielle, mais recommande la crédibilité et l’intégrité au moment du vote.Le président de l’association, le Révérend Samson Ayokunle a exhorté les Nigérians à voter selon la conduite de l’Esprit Saint et selon leur conscience.

Les élections présidentielle et législatives auront lieu le 16 février 2019.

L’Association a fait connaître sa position dans une déclaration signée par le pasteur Adebayo Oladeji, adjoint spécial, médias et communications du président de la CAN.

Ayokunle a indiqué que la CAN est pour Dieu et son peuple et qu’elle est apolitique, non partisane et impartiale.

« Nos membres traversent tous les clivages politiques et certains d’entre eux se disputent même tel ou tel poste, y compris le poste de président. Ainsi, l’idée d’appuyer n’importe quel candidat comme favori ne surgit pas. Nous ne soutenons et appuierons aucun candidat à un poste électif dans le pays », a-t-il dit.

La CAN a récemment tenu une réunion avec 14 candidats à la présidence à Abuja pour les informer ses plans pour la nation.

Ayokunle a déclaré à la fin de la réunion que l’association avait pris position de ne soutenir aucun des candidats.