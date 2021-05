L’avion présidentiel parmi les sujets à la Une au Sénégal

Les quotidiens sénégalais de ce samedi traitent d’une diversité de sujets dominés par le prix de l’avion présidentiel, la position de l’Eglise catholique sur l’homosexualité et les 95 ans de l’ex-président, Me Abdoulaye Wade.« Achat de l’avion de commandement présidentiel-Abdoulaye Daouda Diallo (ministre des Finances et du Budget) vend la mèche », titre Sud Quotidien, informant que le coût total de l’Airbus A320 Néo est de 57.447.235.356 f cfa.

Dans ce journal, le ministre Diallo précise que l’achat de cet appareil a été régulièrement budgétisé dans les lois des finances 2019,2020 et 2021, et que le Sénégal est dans la dernière tranche de paiement.

« Coût de l’avion présidentiel 57.447.235.356 f cfa-Abdoulaye Daouda Diallo lève le secret-défense », note Kritik, faisant ainsi allusion à la sortie du porte-parole du Gouvernement, Oumar Guèye qui disait ne pas pouvoir révéler le prix car c’est un secret-défense.

« Achat de l’avion présidentiel-Abdoulaye Daouda Diallo lève le secret-défense », renchérit Walf Quotidien.

Ce qui fait dire à L’As que « Abdoulaye Daouda Diallo crève l’abcès ».

De son côté, Source A écrit qu’à propos du coût de l’avion présidentiel, du montant du reliquat à verser à Airbus, « l’argentier (de l’Etat) dit tout au peuple ».

Dans Les Echos, le ministre des Finances et du Budget souligne que le Sénégal a bénéficié d’une remise de 3,09% sur le prix de l’avion.

En faits de société, Le Soleil titre : « L’Eglise réitère sa position-Monseigneur dit niet aux homos ».

« Homosexualité et pédophilie-L’Eglise réitère son véto », ajoute Sud Quotidien, à côté de L’As qui constate que « l’Eglise marque son aversion ».

Pendant ce temps, Le Quotidien revient sur ce sujet relatif à l’homosexualité donné à un examen blanc d’anglais à Rufisque et note : « Une épreuve pas gay. Les copies retirées du Bac blanc. Le ministre veut situer les responsabilités ».

« Epreuve d’anglais au Bac blanc du lycée de Rufisque-Un sujet sur l’homosexualité proposé aux candidats. Un sondage sur fond de promotion des droits LGBT », détaille Vox Populi à sa Une.

La presse traite également de l’anniversaire de l’ex-président. « Abdoulaye Wade fête ses 95 ans. Un homme, une conviction, une vie de combats », titre Direct News.

« L’ancien président fête ses 95 ans-Hommage à Me Abdoulaye Wade », écrit Dakar Times.