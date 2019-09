LDC UEFA : Les Africains rapportent gros avec le bonus Zebet

Entrés en compétition la semaine dernière avec leurs clubs, les plus grands talents africains peuvent rapporter gros sur la Ligue des Champions européenne cette saison.Qu’ils se nomment Riyad Mahrez, Moussa Wagué ou Gana Gueye, tous ont un point commun cette saison : faire partie des grands favoris au titre de champions d’Europe 2019-2020. Engagés en Ligue des Champions avec Manchester City, le FC Barcelone ou encore le PSG, les différents talents du continent tenteront de remporter le graal suprême du foot européen, et de succéder ainsi aux Salah, Mané et autres Matip, sacrés lors de la dernière édition avec Liverpool.

Au terme d’une première journée enrichissante, de nombreux joueurs africains se sont d’ailleurs déjà mis sur de bons rails en vue d’atteindre cet objectif, et peuvent rapporter gros aux parieurs avec les différentes offres de bienvenue des bookmakers. Si l’on prend en compte le bonus offert par Zebet, site de référence en Europe, 585€ sont ainsi à remporter en cas de sacre de Manchester City, jusqu’à 750€ avec un autre de Barcelone, et plus de 1000€ avec celui du PSG. Autant dire que les amateurs de paris sportifs compteront fortement sur nos talents made in Afrique à l’occasion de la compétition.

Revenant la semaine prochaine pour une deuxième journée passionnante, l’UEFA Champions League verra notamment des duels comme Tottenham-Bayern Munich, Barcelone-Inter Milan et Galatasaray-PSG les 1er et 2 octobre prochain.

Duels à suivre avec attention donc, surtout si vous êtes vous-même amateur de paris en ligne.