Le 13ème marathon de N’Djaména prévu dimanche

La treizième édition du marathon de la paix de N’Djaména se déroulera ce 27 janvier 2019, a annoncé vendredi le président de la Fédération Tchadienne d’Athlétisme, Hissein Ngaro, par ailleurs président du comité d’organisation.Environ 1400 sportifs se sont inscrits pour participer à cette course de 21 kilomètres, devenue un « rituel annuel » pour les athlètes tchadiens et les expatriés vivant à N’Djaména, notamment les anciens sportifs et les soldats français de l’Epervier et de la force Barkhane.

Le président de la Fédération tchadienne d’Athlétisme, Hissein Ngaro a déclaré que toutes les dispositions sont prises pour que la course se déroule dans de bonnes conditions, et que toutes les commissions sont mobilisées pour que chacun joue son rôle pour la réussite de cette édition.

M. Ngaro regrette n’avoir pas pu inviter les athlètes des pays voisins à cause d’un manque de moyens financiers.