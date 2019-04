Le 5ème Forum régional africain sur le développement durable du 16 au 18 avril à Marrakech

La 5ème session du Forum régional africain sur le développement durable aura lieu du 16 au 18 avril 2019 à Marrakech, sous le thème : « Donner des moyens d’action aux populations et assurer l’inclusion et l’égalité ».Co-organisé par le Royaume du Maroc et la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique-CEA, ce Forum verra la participation de plusieurs ministres et hauts responsables africains en charge de l’environnement et du développement durable.

Cet événement continental africain, réunira également des décideurs et des experts venant de gouvernements et d’organisations intergouvernementales, du secteur privé, d’organisations de la société civile.

La séance d’ouverture de cette session, placée sous le thème : « Donner des moyens d’action aux populations et assurer l’inclusion et l’égalité », sera présidée par le Chef du gouvernement marocain Saad Dine El Otmani.

La 5ème Session du Forum Régional est une étape clé dans le processus de préparation du continent africain au Forum politique de haut niveau de 2019, qui se tiendra du 9 au 18 juillet prochain à New York, sous les auspices du Conseil Economique et Social de l’ONU et constituera une occasion pour les participants de discuter à l’échelle régionale des objectifs de développement durable et les objectifs correspondants de l’Agenda 2063 (La qualité de l’éducation, la réduction des inégalités, le travail décent et la croissance économique inclusive, l’action climatique, la paix, la justice et le renforcement des institutions et les moyens de mise en œuvre et partenariat pour le développement durable).

Le Maroc en tant que pays hôte prendra la relève du Sénégal et deviendra le Président du Forum pour une durée d’une année. Dans ce cadre, Le Royaume aura la responsabilité de présenter les recommandations issues de cette session au Forum Politique de Haut niveau en juillet 2019.

Parallèlement aux sessions formelles qui se dérouleront en sessions plénières et en travaux de groupe, des événements seront organisés dans l’objectif de partager les expériences en matière de développement durable au niveau régional. Dans ce cadre, le Maroc organisera 7 événements, notamment en relation avec les thématiques des énergies renouvelables, la coopération Sud-Sud, la Stratégie Nationale de Développement Durable et celle relative à l’Adaptation au changement climatique.

Il est à signaler que le Forum régional est une plateforme intergouvernementale mise en place par la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), en collaboration avec d’autres organismes du système des Nations Unies, la Commission de l’Union Africaine et la Banque Africaine de Développement.

Ce forum a pour but d’évaluer les progrès accomplis, d’échanger les expériences dans le domaine du développement durable en Afrique et de formuler des recommandations visant à accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 au niveau régional.