Le bac de Falessadé immobilisé à Dubréka

Les autorités politiques et administratives de Dubréka sont actuellement préoccupées par l’immobilisation du bac qui fait traverser les véhicules et personnes sur le fleuve Bady dans la commune rurale de Falessadé.

La crue provoquée par les fortes pluies qui s’abattent sans cesse sur la localité ont fini par submerger et enfoncer dans les eaux du fleuve le vieux bac. Conséquence, aucun véhicule ne peut arriver à l’autre rive. Seules les personnes traversent à l’aide des pirogues en bois.

Nombreux sont les autorités politiques et administratives de Dubréka qui étaient sur les lieux jeudi, 14 août 2020 pour faire l’état des lieux et éventuellement réfléchir sur les dispositions à envisager en vue d’une reprise immédiate du trafic sur ce tronçon.

La commune rurale de Falessadé située à une cinquantaine de Kilomètre du chef-lieu de la préfecture, est aujourd’hui la seule collectivité rurale de Dubréka qui est difficilement accessible, à cause du très mauvais état de la route d’accès et le gros du problème des populations c’est bien au niveau de la traversée du bac.

Des conditions précaires, qui se sont aggravées en cette période hivernale. Route impraticable et le bac qui fait traverser sur le fleuve Bady immobilisé, débordé et englouti par les eaux des fortes pluies qui ont rempli le lit du fleuve.

Le préfet de Dubréka , Younoussa Sylla le Bon, promet de tirer le bac de l’eau et le réparer avec la contribution du parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel en attendant une intervention d’envergure du gouvernement.

Le maire de la commune urbaine de Dubréka, en sa qualité de président du comité préfectoral de développement, était aussi de la délégation.

Il y avait également, l’honorable députée madame Kaltamba Hawa Eva Sylla de Dubréka, le coordinateur préfectoral du RPG arc-en-ciel Kalil Julien Diandy et le maire Elhadj Alsény Bangoura.

Cette importante délégation a fait don de riz et de 5 millions francs guinéens aux populations de Falessadé présentement coupées du reste de la préfecture de Dubréka.