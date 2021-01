Le Bloc Libéral invite le premier ministre Kassory Fofana à reconstituer le tissu social en Guinée

A l’occasion de son Assemblée générale tenue le samedi 16 janvier, le vice-président du Bloc Libéral (BL) a d’abord félicité Dr Ibrahima Kassory Fofana pour sa reconduction à la tête du Gouvernement avant de l’inviter à privilégier le dialogue mais surtout à œuvrer pour la libération des détenus politiques.

« Concernant la nomination hier du Premier ministre, évidemment il a été reconduit. Le BL prend acte du renouvellement de la confiance du Président en la personne de Mr Kassory Fofana. Le BL l’en félicite et lui souhaite bonne chance dans sa lourde tâche et l’invite surtout à prendre ses responsabilités par rapport à la décrispation de la crise politique qui assaille le pays et par la même occasion fait un plaidoyer à son endroit afin d’appuyer les demandes que le BL, à travers son président, a entrepris pour la libération de tous les prisonniers politiques. Car n’oubliez pas, on a beaucoup de nos amis qui sont emprisonnés après les élections. Donc il y a crise postélectorale qui est là qui ne dit pas son nom », a dit Mamadou Adama Diallo, vice-président du BL.

Puis d’ajouter : « le Premier ministre, on le sait, a un rôle capital sur l’instauration d’un dialogue franc et sincère entre les fils de notre pays quand les lois de la République lui confèrent. On sait que dans les différentes constitutions qu’on a eu il y a une place réservée pour le Premier ministre concernant le dialogue entre les fils de notre nation »

Le Bloc libéral déplore également la condamnation des journalistes Sidy Diallo, Thierno Maadjou et Ibrahima Lincoln Soumah. Le parti invite l’autorité et en particulier le ministre de la Justice à faire en sorte que ces journalistes bénéficient de la loi L002 qui leur est consacrée.