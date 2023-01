Le Botswana s’attaque à la pénurie de médicaments

Le pays est confronté à une pénurie de médicaments depuis plusieurs mois.Le Botswana a reçu trois envois de médicaments au cours des deux dernières semaines dans le cadre d’un programme gouvernemental visant à atténuer la pénurie de médicaments que connaît le pays depuis le début de l’année dernière, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que les envois, qui ont été reçus les 16, 20 et 23 janvier, comprenaient des médicaments contre l’hypertension, les maladies cardiaques, le diabète, les maladies mentales, les maladies de la peau, l’asthme, la gale et le paludisme. Le dernier envoi « comprenait également des analgésiques, des suppléments de fer, des contraceptifs oraux, des antibiotiques et d’autres catégories de médicaments essentiels qui ont fait l’objet d’une pénurie dans le pays », a ajouté le communiqué. Le prochain lot est attendu dans le pays à la fin de cette semaine, a-t-il ajouté.

« Le ministère pense qu’avec ces livraisons, les pénuries actuelles de médicaments dans le pays commenceront à se résorber », a ajouté le document.

Depuis mars 2022, le Botswana est confronté à une pénurie de médicaments dans les établissements de santé publique, un problème qui touche particulièrement les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques et nécessitant un traitement constant.

Un certain nombre de facteurs ont été cités comme contribuant à la pénurie de médicaments au Botswana. L’un d’eux est l’absence de financement pour l’achat de médicaments, le gouvernement étant accusé de ne pas faire beaucoup d’efforts dans ce secteur.

En outre, il y a eu des retards dans la livraison de médicaments en provenance d’autres pays en raison de la pandémie de Covid-19. Par conséquent, il est devenu encore plus difficile pour les pharmacies de rester approvisionnées en médicaments essentiels.

La pénurie a également été imputée au fait que de nombreuses entreprises pharmaceutiques ont cessé de fabriquer certains médicaments, qui ne sont pas assez rentables pour justifier leur coût de production.