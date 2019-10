Le budget 2020 de l’Etat ivoirien adopté à 8061 milliards FCFA

Le budget 2020 de l’État de Côte d’Ivoire, qui basculera l’an prochain en mode budget-programme, s’équilibre en ressources et en charges à 8061 milliards FCFA, a appris APA mercredi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.« 2020 consacrera le basculement en mode budget-programme qui mise sur la recherche de l’efficacité… Le budget 2020 s’équilibre en ressources et en charges à 8061 milliards FCFA et enregistre une progression de 9,9% par rapport au budget 2019 dont le montant était de 7334,3 milliards FCFA», a annoncé Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien au terme d’un Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara.

« Ce budget de 8061 milliards FCFA devrait s’équilibrer à 8432,6 milliards FCFA pour 2021 et 9383,1 milliards FCFA pour 2022. Tout ce budget-programme organisé pour l’année prochaine est structuré autour de 35 dotations et 149 programmes budgétaires. Les recettes et les dépenses budgétaires prévues en 2020 s’élèvent respectivement à 4379,5 milliards FCFA et 5807,2 milliards FCFA», a ajouté M. Touré qui est également le ministre de la communication et des médias.

Auparavant, M. Touré a souligné que 2020 marquera une « année particulière » dans l’histoire de la gestion des finances publiques en Côte d’Ivoire.

« A la différence de la budgétisation basée sur les moyens qui était appliquée depuis les indépendances, 2020 consacrera en effet le basculement en mode budget-programme qui matérialisera la mise en oeuvre effective de la deuxième génération des réformes initiées par l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) dans la gestion des finances publiques », a-t-il expliqué.