Le cabinet Bloomfield attribue à BGFI Holding Corporation la note A+ avec une perspective stable pour la seconde année consécutive( Communiqué )

Le Groupe BGFIBank s’est inscrit depuis bientôt deux ans dans une démarche volontaire de notation de ses activités.

BGFI Holding Corporation s’était distinguée par l’obtention de la note A+ en 2019 ; elle confirme en 2020, la solidité de ses fondamentaux avec le renouvellement de sa notation, aux mêmes conditions, dans un contexte de crise économique mondiale.

Le Groupe s’est ainsi vu attribuer les notes suivantes :

– à long terme la note A+, avec une perspective stable (note d’investissement),

– à court terme la note A1-, avec une perspective stable (note d’investissement).

Une notation positive qui traduit la cohérence de la stratégie mise en œuvre, ainsi que la résilience organisationnelle du Groupe BGFIBank dans son ensemble.

En effet, la notation attribuées par Bloomfield Investment Corporation s’appuie sur :

– le renforcement continu du cadre de gouvernance et du dispositif de gestion des risques ;

– la poursuite du processus de digitalisation du Groupe BGFIBank ;

– la position de leader conservée dans sa principale zone d’implantation ;

– la performance globale et une solidité financière qui se confirment, en dépit de la

survenance de la crise sanitaire liée au Coronavirus.

«Nous nous réjouissons de cette nouvelle reconnaissance qui consacre l’attachement du Groupe

BGFIBank aux principes de transparence financière et se traduit par l’exigence faite à l’ensemble de

nos entités bancaires, de se soumettre au même exercice. Ainsi, après BGFIBank Gabon, BGFIBank

Côte d’Ivoire et BGFIBank Europe, cette démarche est désormais engagée pour nos filiales du Congo

Brazzaville et du Cameroun» a déclaré le Prédisent Directeur Général du Groupe BGFIBank, HenriClaude OYIMA.