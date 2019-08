Le Caire et l’USAID signent 4 accords de subvention d’un montant de 60 millions de dollars

L’Égypte et l’Agence américaine pour le développement international (USAID) ont signé, dimanche, quatre accords de subvention dans les domaines de l’investissement, du commerce, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la science et de la technologie pour un montant de près 60 millions de dollars.Par Mohamed Fayed

Signés par la ministre égyptienne de l’investissement et de la coopération internationale, Mme Sahar Nasr, et la Directrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) en Egypte, Mme Sherry Carlin, ces accords sont de nature à promouvoir les secteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la santé, en particulier la planification familiale, et à booster l’investissement.

Selon la ministre égyptienne de l’Investissement et de la Coopération internationale, le partenariat de son pays avec le pays de l’Oncle Sam repose sur les priorités et les besoins du peuple égyptien, soulignant que l’USAID est un partenaire économique du gouvernement égyptien depuis des décennies et que sa contribution à l’Égypte atteignait environ 30 milliards de dollars.

En 2018, les investissements américains En Égypte ont totalisé près de 22 milliards de dollars, a-t-elle fait savoir.

Pour sa part, la Directrice de l’USAID en Egypte a estimé que ces accords, qui couvrent nombre de domaines, reflètent le partenariat « fort » et « durable » avec l’Egypte et « notre engagement continu à travailler avec le gouvernement égyptien pour un avenir économique et social plus prospère pour le peuple égyptien ».