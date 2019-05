Le Cameroun met 9 blocs pétroliers en promotion (officiel)

La Société nationale des hydrocarbures (SNH) du Cameroun a annoncé, par voie de communiqué, la mise en promotion de neuf blocs dans les bassins producteurs de Rio del Rey (offshore) et Douala/Kribi-Campo (onshore).Les dits bassins, dont les superficies sont de 7000 et 19.000 kilomètres carrés respectivement, s’étendent de la partie sud du pays jusqu’à la péninsule de Bakassi (Sud-Ouest), jadis convoitée par le Nigeria et dont la Cour internationale de justice (CIJ) a, le 10 octobre 2002, reconnu la souveraineté du Cameroun.

Selon les données de la SNH, production pétrolière du pays s’est située à 25,13 millions de barils en 2018, soit une baisse de 10% imputable, notamment, à la déplétion naturelle des champs, pour des transferts à l’Etat de l’ordre de 413,325 milliards FCFA.