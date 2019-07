Le Cameroun recherche 30 milliards FCFA dans le marché sous-régional

L’Etat camerounais procédera mercredi 10 juillet 2019 à l’émission, par voie d’adjudication, des bons du Trésor assimilables (Bta) d’un montant de 30 milliards FCFA sur le marché de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), a appris APA dans un communiqué publié du ministère des Finances.Cette opération de titres dématérialisés vise les personnes physiques ou morales et est domiciliée auprès de 18 banques et établissements financiers spécialistes en valeurs du Trésor (Svt). Ils sont soumissionnaires du pays émetteur, le Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée Équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad.

Pour l’année budgétaire en cours, le Cameroun prévoit de lancer des émissions de titres publics pour le montant de 350 milliards FCFA dont le fruit est destiné au financement de projets de développement.

Depuis 2010, date de son émission obligataire inaugurale sur le marché des capitaux, le pays a, selon les données officielles, mobilisé plus de 2616,31 milliards FCFA à travers des Bta, des obligations du Trésor assimilables (Ota) ainsi qu’une émission d’Eurobond.

Ces fonds ont été consacrés pour 44,29% au secteur de l’eau et de l’énergie, 28,29% aux infrastructures routières et ouvrages d’art et 13,46% à la construction et la réhabilitation des infrastructures sportives.