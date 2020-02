Le Camerounais Amougou Belinga rachète Télésud

La société Vision 4 SA, dirigée par le Camerounais Jean Pierre Amougou Belinga, a repris les actifs et les droits de la chaîne panafricaine Télésud, a appris APA au terme d’une audience tenue mardi par le tribunal de commerce de Paris.Bien que le coût de la transaction n’ait pas été révélé, le nouveau propriétaire a annoncé la relance des activités «dans les plus brefs délais» avec pour ambition d’être «une chaîne thématique d’information en continu de référence panafricaine et internationale».

Lancée en 1998 avec pour actionnaires le luxembourgeois Artnelux (80%) et Wireless and Internet Afromedia, Télésud a annoncé son dépôt de bilan en fin 2017, puis a été placée sous l’administration du tribunal de commerce de Paris un an plus tard, en attendant l’arrivée d’un éventuel repreneur.

Le milliardaire Amougou Belinga, avant de mettre la main sur ce média, est déjà propriétaire de la chaîne Vision 4 avec un démembrement en République centrafricaine, du bihebdomadaire L’Anecdote, du magazine mensuel Africa Express et de la radio Satellite FM.

Cet autodidacte cinquantenaire, s’activant par ailleurs dans le bâtiment et les travaux publics (BTP), est également le promoteur de Vision Finance (microfinance) et de l’Institut supérieur des sciences, arts et métiers (Issam, enseignement) de Yaoundé, la capitale.