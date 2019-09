Le cimentier LafargeHolcim Côte d’Ivoire réalise 2 ans de production sans accidents de travail

Le cimentier LafargeHolcim Côte d’Ivoire a réalisé deux années de production (2017 et 2018) sans accidents de travail avec arrêt, a annoncé jeudi l’entreprise dans un communiqué transmis à APA. « Nous sommes fiers d’avoir pu réaliser ces deux années sans accidents avec arrêt de travail. C’est le résultat d’une vigilance et d’une rigueur collective et du rappel constant des règles de sécurité. Nous espérons développer ainsi notre maturité en matière de sécurité et de santé pour que cette performance ne soit plus un exploit, mais une réalité de tous les jours pour les 5, 10, 100 et plusieurs années », s’est satisfait le directeur général de LafargeHolcim Côte d’Ivoire Xavier Saint-Martin-Tillet.

Selon le communiqué, l’entreprise a obtenu ce résultat en opérant un changement profond dans le management de la santé et de la sécurité au sein de ses effectifs propres et de ses sous-traitants.

«Il s’agit notamment d’une rigueur dans l’application de gestes basiques de protection comme le port des équipements, la mise hors tension des machines avant tout travail, la limitation et le contrôle de vitesses des engins mobiles ou encore l’interdiction formelle de consommer des produits illicites », a par ailleurs, expliqué l’entreprise, soulignant que les contrevenants à ces règles sont exclus de ses effectifs.

Selon la Caisse nationale de prévoyance sociale ( CNPS), en Côte d’Ivoire, 50% des accidents de travail concernent les industries manufacturières et les machines sont la 3è cause de ces accidents.

LafargeHolcim Côte d’Ivoire, filiale du groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, est le producteur du ciment Bélier. Avec plus de 200 points de vente, LafargeHolcim assure la distribution du ciment Bélier et de 400 autres références produits à travers son réseau de franchises Binastore.