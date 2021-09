Le Club Agro s’engage à accompagner « Côte d’Ivoire Vision 2030 »

Le Club Agro Côte d’Ivoire, regroupant des acteurs français des secteurs agricoles et agro-alimentaires privés, s’engage à accompagner le programme de développement « Côte d’Ivoire Vision 2030 », lors d’une réunion de rentrée à Abidjan.

La réunion de rentrée du Club Agro qui s’est tenue le 08 septembre 2021 dans les locaux de la Société de culture bananière (SCB), au Plateau, a rassemblé une vingtaine d’acteurs économiques, institutionnels et associatifs français présents dans le secteur agro-alimentaire ivoirien.

La rencontre a été animée par Dominique Malézieux, directeur général de la SCB et président du Club Agro, ainsi que par Jean-Pierre Chomienne, conseiller pour les affaires agricoles en Afrique de l’Ouest à l’ambassade de France en Côte d’Ivoire.

Le Club s’est donné pour « mission d’accompagner » le président de la République de Côte d’Ivoire M. Alassane Ouattara et son Premier ministre M. Patrick Achi, dans la mise en œuvre du programme « Côte d’Ivoire Vision 2030 ».

Quatre commissions dédiées (emploi et formation ; chaîne de valeur ; développement durable et résilience ; environnement des affaires) devraient rendre une feuille de route de leurs activités, de leurs engagements et des recommandations au gouvernement d’ici l’année prochaine.

M. Chomienne a présenté les six thématiques prioritaires identifiées par le ministère de l’Agriculture et le président français, à savoir que l’Afrique devrait être un des axes de développement majeurs de la coopération agricole française dans les années à venir.

Des représentants de la Fondation Avril en déplacement à Abidjan, dont son président M. Gérard Tubéry, ont été les invités d’honneur de cette réunion. Ils ont présenté leurs actions en Afrique de l’Ouest et leurs projets avec la Côte d’Ivoire concernant le développement des filières protéines.

Le Club avait déjà échangé, il y a quelques mois à Abidjan, avec le ministre de l’Agriculture Kobenan Kouassi Adjoumani et le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité français, Frank Riester, à l’occasion d’une rencontre officielle le 2 juin 2021.

Les deux ministres avaient alors exprimé leur soutien au développement du Club Agro, qui devrait permettre de créer de nombreuses opportunités pour les entreprises et institutions agricoles françaises et ivoiriennes.

Le Club Agro français, créé en Côte d’Ivoire est animé par l’ambassade de France en collaboration avec Business France. Il rassemble les acteurs français des secteurs agricoles et agro-alimentaires privés (PME, ETI, grands groupes, CCIFCI).

Il comprend également des entités publiques et parapubliques (ambassade, Business France, AFD, Cirad, IRD, ONG) présents en Côte d’Ivoire, ayant un courant d’Affaires avec la Côte d’Ivoire ou intéressés par ce marché.