Le Collectif pour la transition en Guinée appelle une manifestation le 19 juin 2021

Dans des correspondances adressées aux ministres Damantang Camara et Bouréma Condé ainsi qu’à la maire de la commune de Kaloum, Aminata Touré et à l’administrateur général du palais du peuple, Mory Dioubaté, le Collectif pour la transition en Guinée (CTG) a annoncé son intention d’organiser une manifestation publique et pacifique le samedi 19 juin 2021.

‘’Nous avons l’honneur de vous adresser cette lettre pour vous annoncer que notre mouvement, le Collectif pour la Transition en Guinée (CTG), a lancé depuis un mois une grande campagne Internationale pour la libération des prisonniers politiques et l’indemnisation des familles des victimes des violences en Guinée’’, indique Ibrahima Sorel KEITA, porte-parole du CTG.

Avant de poursuivre : ‘’Nous avons le soutien de nombreuses personnalités africaines et européennes et des grandes organisations de défense des droits de l’homme comme Amnesty International et la FIDH. Avec elles et d’autres mouvements, nous avons entrepris différentes actions et mobilisations pour alerter l’opinion publique internationale sur cette question’’.

Il annonce que ‘’nous souhaitons sensibiliser également sur place en Guinée, les populations et acteurs concernés et trouver des solutions de règlement de cette affaire et de sortie de crise. C’est pourquoi, nous prévoyons d’organiser un grand rassemblement pacifique sur l’esplanade du palais du peuple le samedi 19 juin 2021 de 14h à 18h’’.

Il sollicite auprès des autorités administratives leurs ‘’autorisation et assistance sécuritaire pour l’organisation de cette manifestation qui se tiendra autour des 3 mots d’ordre’’. Il s’agit de la libération des prisonniers politiques, l’indemnisation des victimes des violences et la nécessité d’un dialogue de réconciliation nationale mené par une instance indépendante et souveraine.

Le CGT espère que les autorités permettront ‘’d’organiser dans la paix et la sécurité cet événement qui revêt une importance capitale à l’heure où la Guinée se trouve à la croisée des chemins’’.