Le consulat général d’Eswatini à Laâyoune, « un acte souverain » de soutien aux droits du Maroc sur son Sahara (ministre des AE d’Eswatini

L’ouverture mardi d’un Consulat Général du Royaume d’Eswatini à Laâyoune est un « acte souverain de solidarité et de soutien » aux droits du Maroc à son intégrité territoriale et à sa souveraineté sur son Sahara, a souligné la ministre eswatinienne des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Mme Thulisile Dladla.« En prenant la décision souveraine d’ouvrir un consulat ici au Sahara marocain, nous souhaitons réaffirmer, de manière politique, diplomatique et juridique, notre appui à la position du Maroc sur cette question », a indiqué la ministre lors d’un point de presse conjoint avec son homologue marocain, Nasser Bourita, à l’issue de la cérémonie d’inauguration de cette représentation diplomatique.

La cheffe de la diplomatie eswatinienne a ajouté que sa visite à Laâyoune, qui constitue « un tournant majeur » dans la promotion des liens bilatéraux, vise à réitérer la position constante de son pays concernant la marocanité du Sahara, notant que l’inauguration de ce consulat va donner une forte impulsion aux « relations historiques et solides » liant les deux Royaumes.

« Cette coalition fraternelle », a relevé Mme Dladla, vise à booster la coopération socio-politique et économique bilatérale et « à défendre constamment les cultures et les valeurs » des deux États africains.

« L’acte souverain d’ouvrir lundi une ambassade à Rabat et un consulat aujourd’hui à Laâyoune, au Sahara marocain, s’inspire de cette vision commune des deux Souverains », a-t-elle fait remarquer.

L’inauguration d’une antenne consulaire dans « cette partie intégrante du Maroc » jouera un rôle central dans le renforcement des « relations cordiales » existantes entre les Chefs d’État, les gouvernements et les peuples des deux pays amis.