Le Crédit agricole du Maroc et la FIMABIO s’allient pour l’accompagnement de la filière biologique

Le Crédit agricole du Maroc (CAM) et la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de la Filière Biologique (FIMABIO) ont signé, vendredi, une convention de partenariat pour un accompagnement optimisé la chaine de valeur de l’agriculture biologique, en marge de la 14ème édition du Salon International de l’Agriculture du Maroc (SIAM-2019), qui se déroule du 16 au 21 avril à Meknès.Signée par le Directeur Général du CAM, Jamal-Eddine El Jamali, et le Président de la FIMABIO, Abdelhamid Aboulkassim, cette convention permettra aux deux parties de conjuguer leurs efforts pour accompagner les professionnels de la filière dans le développement de leurs activités de production, de transformation, et de commercialisation de produits biologiques, y compris les opérations de contrôle, de certification et d’approvisionnement en intrants biologiques.

Cette convention contribuera à la réalisation des objectifs fixés dans le Contrat-Programme signé entre la Profession et l’Etat.

Ce nouveau partenariat entre le CAM et la FIMABIO capitalise sur le bilan positif d’une première convention signée en janvier 2013 et qui avait permis la conception d’un produit de financement dédiéla production agricole biologique baptisé « Biofilaha » et d’un guide de l’investisseur en agriculture biologique.

Partenaire historique du secteur agricole au Maroc, le Crédit Agricole du Maroc (CAM), représente un modèle en Afrique. Grâce à son organisation, la banque est aujourd’hui un pionnier du développement durable, en particulier dans le milieu rural.

Fortement engagé en faveur du secteur agricole, le CAM œuvre pour la promotion d’une agriculture durable qui intègre la préservation des ressources naturelles notamment l’économie de l’eau et de l’énergie, la production d’énergie renouvelable et le développement d’une économie circulaire grâce au traitement et à la valorisation des déchets agricoles et agroindustriels.

La FIMABIO a été reconnue en tant qu’organisation professionnelle unique représentant toute la profession de la filière.

La Fédération vise l’élaboration et l’opérationnalisation de la stratégie du développement de la filière biologique en concertation avec tous les acteurs de la filière, y compris les aspects R&D, formation et encadrement.

Les principaux axes d’intervention de la FIMABIO sont, entre autres, la vulgarisation des règles et des normes relatives à la qualité, au conditionnement, à l’emballage, à la transformation et à la commercialisation des produits de la filière et la promotion auprès des professionnels de la filière des bonnes pratiques en matière d’organisation (agrégation), de protection et de préservation de l’environnement ;

Elle oeuvre aussi au renforcement des actions de communication et de promotion des produits biologiques aux niveaux national et international et au renforcement des actions de partenariat avec tout autre groupement, organisme ou association d’intérêt commun ou concerné par le développement de la filière biologique, au Maroc et au niveau international.