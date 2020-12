Le CTG soutient et s’associe aux manifestations contre l’investiture d’Alpha Condé

Communiqué de presse du CTG (Collectif pour la Transition en Guinée)

Le 15 décembre 2020 a lieu l’investiture d’Alpha Condé au palais du peuple à Conakry.

Cette cérémonie marquera la clôture de l’agenda funeste du dictateur Guinéen, qui malgré un bilan désastreux et dramatique a entrepris d’instaurer une présidence à vie aux prix de centaines de morts et de blessés, en violation flagrante des principes cardinaux d’une vraie Démocratie.

Cette ultime farce mise en scène par un régime moribond et ses affidés serviles qui ont fait main basse sur la Guinée transformée en casino géant et en prison à ciel ouvert, doit être boycottée.

L’Union Sacrée de tous les patriotes et amis de la Guinée est plus que jamais nécessaire pour s’opposer à l’investiture et faire partir Alpha Condé.

A cet égard le CTG soutient et s’associe aux manifestations organisées les 14 et 15 Décembre par le FNDC, l’ANAD UFDG et la Coalition des jeunes des 4 coordinations régionales, et appelle les Conakryka à se joindre à ce sursaut populaire.

La Guinée mérite mieux.

Il est urgent d’agir et de poursuivre la pression par tous les moyens pour sauver ce pays martyr.

L’Esperance ne doit pas retomber.

Le combat continue.