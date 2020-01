Le décès du Colonel-major Wattao domine la Une des journaux ivoiriens

Le décès du Colonel-major Issiaka Ouattara dit Wattao, un ancien chef de guerre de la rébellion ivoirienne de 2002-2011 décédé dans la nuit de dimanche à lundi à New-York aux États-Unis, domine la Une de la presse ivoirienne toute tendance confondue parue mardi sur l’ensemble du territoire national.« Le Colonel Issiaka Ouattara dit Wattao est décédé aux États-Unis, l’hommage du chef de l’État », barre à sa une le quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin. De son côté, Le Nouveau Réveil un journal d’opposition, rapporte les hommages et témoignages de la classe politique pour Wattao.

Dans le même élan, Le Patriote, un quotidien proche du pouvoir, souligne les hommages du chef de l’État et du ministre en charge de la défense au célèbre officier disparu. « L’armée en deuil/ Le Colonel-major Issiaka Ouattara dit Wattao est décédé », écrit le confrère en ajoutant « les hommages du chef de l’État et d’Hamed Bakayoko ». A croire Le Patriote, les ivoiriens sont « affligés par la triste nouvelle».

Pour sa part, Soir Info, révèle ce qui s’est passé à la résidence de l’ex-chef de guerre après l’annonce de sa mort qui a suscité plusieurs réactions. « Ouattara livre d’importantes confidences et révèle ce qui se passe », écrit le journal qui croit savoir les exigences des soldats postés sur place à la résidence militaire de Wattao à Marcory zone 4. Soir info consacre également ses colonnes aux réactions de l’ex-président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro et du ministre d’Etat en charge de la défense Hamed Bakayoko.

Pour Le Temps, un quotidien proche de l’opposition, la mort du Colonel-major Wattao est un coup dur pour Guillaume Soro, l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne. « Deuil dans le camp des ex-rebelles/ Décès de Wattao: un coup dur pour Soro », constate ce quotidien.

Quant à Aujourd’hui, un autre quotidien proche de l’opposition, il estime que l’ex-chef de guerre «était le symbole d’une rébellion qui s’est embourgeoisée ». Le Jour Plus, un journal proche du pouvoir revient sur le portrait de Wattao.

«Avec sa soif d’apprendre il avait bien appris », écrit ce journal en citant le président Alassane Ouattara qui « salue la mémoire d’un soldat intrépide ».

Le quotidien L’Intelligent d’Abidjan fait des révélations sur la vie et la mort du célèbre soldat : «Retour sur la vie et la mort du plus médiatique des ex- Com’zones (Commandant de zone) de la rébellion », écrit le journal.