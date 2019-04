Le député Touré Alpha Yaya en vedette à la Une des journaux ivoiriens

Au lendemain de l’annonce de son retour au sein du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir), l’ex-proche de Guillaume Soro et député-maire de Gbon (extrême nord), Touré Alpha Yaya est en vedette à la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, vendredi, sur l’ensemble du territoire national.« Proche de Guillaume Soro, Touré Alpha Yaya retourne au RHDP », informe Le Patriote à côté de L’Intelligent d’Abidjan qui croit savoir comment et pourquoi le député-maire de Gbon revient au RHDP.

Le Camp de Soro se vide, estime à ce propos Le Jour Plus, soulignant qu’après Sidibé Berry, c’est au tour du député-maire Touré Alpha Yaya de rejoindre le parti unifié. « Politique nationale : le député Touré Alpha Yaya lâche Soro pour le RHDP », reprend L’Inter, quand Le Rassemblement parle de coup de tonnerre dans le camp Soro, après cette douche froide pour l’ancien président de l’Assemblée nationale.

« Comité politique : Guillaume Soro lâché par un de ses fidèles compagnons », enfonce Le Sursaut. Ce qui fait dire à L’Expression que pendant que Soro « bavarde » ses lieutenants le lâchent.

« Touré Alpha Yaya ne quitte pas Soro, il a été contraint à rejoindre le RHDP », riposte pour sa part, Générations Nouvelles, précisant comment le pouvoir lui a forcé la main dans ce sens.