Le DG de l’AMCI rappelle l’engagement Maroc en faveur de la coopération sud-sud

L’ambassadeur Directeur Général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, a affirmé le rôle du Maroc dans la promotion de la coopération sud-sud.Lors d’un événement tenu le 24 février 2019 au siège de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris, M. Methqal a ajouté que cette coopération constitue le fondement même de la politique étrangère du Maroc, en rappelant la tournée royale en Amérique latine en 2004 qui a, selon le lui, insufflé un nouveau souffle aux relations diplomatiques entre le Maroc et plusieurs autres pays de la région.

Le responsable a rappelé la coopération tripartite que le Maroc encourage depuis plus de 20 ans au profit du continent africain. Selon lui, « cette approche vise à mobiliser les partenaires internationaux et le développement des programmes tripartites initiés par les donateurs et les partenaires internationaux, et cela en mettant l’expertise marocaine au service de la prospérité des peuples du continent ».

Il a signalé également que le dialogue sur le développement de la coopération entre le Comité d’aide au développement (CAD), les pays d’Amérique latine, d’Amérique centrale et des Caraïbes permettra de développer des programmes de coopération avec les partenaires internationaux travaillant dans ces pays, ce qui va faciliter l’aboutissement des programmes tripartites en commun.