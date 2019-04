Le Directeur Afrique du HCR Raouf Mazou en visite en RCA

Le Directeur du Bureau Afrique au siège du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés à Genève en Suisse Raouf Mazou a entamé ce dimanche une visite de 3 jours en République centrafricaine, a indiqué un communiqué du bureau du HCR à Bangui ce dimanche soir.Selon ce communiqué M. Raouf Mazou vient « exprimer aux autorités centrafricaines la reconnaissance du HCR pour la solidarité et la générosité manifestées envers des réfugiés et demandeurs d’asile et s’imprégner de la situation humanitaire dans le pays ».

Ce communiqué précise que durant trois jours, le Directeur Afrique du HCR échangera avec un large éventail des partenaires nationaux et internationaux du pays en plus des hautes autorités, en vue de se rendre compte des réponses apportées aux défis humanitaires actuels en Centrafrique.

« Cette visite constitue une opportunité importante pour moi de m’imprégner davantage de la situation des réfugiés, des déplacés internes et des rapatriés en RCA « , a déclaré le Directeur Afrique du HCR, à son arrivée dans la capitale centrafricaine souligne le bureau du HCR à Bangui.

Suite à l’amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones du pays, 80.818 réfugiés centrafricains sont retournés spontanément chez eux, tandis que 4097 sont revenus au pays dans le cadre d’un rapatriement volontaire en 2018

Signalons que la RCA fait face à un conflit armé qui a provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes dont 655.956 à l’intérieur du pays et plus de 592.948 en exil dans les pays voisins

C’est ainsi que le Directeur Afrique du HCR ira à Mongoumba une ville de 189 km au sud-ouest de Bangui, pour vivre le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains pour cette année 2019, en provenance de Betou, en République du Congo..

.