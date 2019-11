Le document sur la politique nationale de l’emploi en cours de validation

Sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Technique de la Formation Professionnelle de l’Emploi et du Travail (METFPET), à travers l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) en collaboration avec le Bureau International du Travail (BIT), a procédé mercredi, 27 novembre 2019, à Conakry, à l’ouverture de « l’Atelier d’Appropriation du Comité de Pilotage pour l’Elaboration de la Politique Nationale de l’Emploi ».

Cette rencontre qui se tient dans un complexe hôtelier de la place du 27 au 29 Novembre 2019 a pour Objectif de valider le document sur la politique nationale de l’emploie.

A cette occasion, le Secrétaire Général du ministère de METFPET M. Michel Koïvogui, a fait savoir que la question de l’emploi en République de Guinée est une question centrale.

Selon M. Koïvogui, tout le monde aspire à un emploi et surtout celui décent.

« Faut-il rappeler que l’emploi décent mérite d’être dans un ordre. Une organisation est toujours nécessaire et une politique nationale est toujours indispensable pour permettre à chacun de se sentir intéressé par l’emploi. Donc le METFPET est très heureux de constater que tous les acteurs, c’est-à-dire tous les départements et tous les citoyens sont conviés à être présents dans ce processus d’élaboration qui, pour nous est un intérêt commun », dit-il.

De son côté, le représentant du Bureau International du Travail (BIT) M. Jean NDENZAKO a indiqué que l’Organisation Internationale du Travail (OIT) place le marché du travail inclusif et performant au centre de son mandat, en faveur du travail décent et de la justice sociale.

« Le mandat qui a été donné à notre comité technique explique que, nous sommes ici parce que la question de l’emploi est une question d’importance mondiale. L’an 2019, année du centenaire de l’OIT, était renforcé par la vision portée par le rapport mondial sur l’avenir du travail afin de mettre en œuvre en programme d’action centré sur l’avenir du travail ».

A son tour, le Directeur Général de l’AGUIPE porteur du projet, M. Sékouba Mara, a mentionné qu’un document de Politique Nationale de l’Emploi, est un cadrage, une vision et une perspective sur une période de 5 à 10 ans qu’un Etat donne sur ses ambitions à orienter les interventions dans un domaine spécifique.

« Il faut dire que cette activité tire sa source de la lettre de mission qu’a assignée le ministre en charge de l’Emploi et du Travail qui, doit travailler sur l’ensemble des politiques dans les domaines de l’emploi, elle tire également sa source du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) qui, donne la vision de l’Etat en matière de cadrage sur les interventions futures. »

Ce document une fois validé sera un bréviaire pour l’emploi des jeunes en Guinée.