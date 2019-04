Le FMI salue la mise en œuvre du programme de réforme économique en Egypte

La Directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI), Mme Christine Lagarde s’est félicitée de la la mise en œuvre du programme de réforme économique en Egypte, soulignant que la grande conscience manifestée par le peuple égyptien, associée à la gestion réussie par les autorités égyptiennes des politiques de réforme ont abouti à l’amélioration des indicateurs économiques de manière remarquable.

Par Mohamed Fayed

Elle a également exprimé sa profonde gratitude pour l’intérêt manifesté par le Président égyptien pour le secteur de la jeunesse, ainsi que pour l’expérience réussie dans l’organisation de conférences nationales et internationales pour la jeunesse tenues en Égypte ces dernières années.

Pour sa part, Le président Al-Sissi s’est félicité du partenariat « fructueux » et de la coopération « constructive » entre le gouvernement égyptien et le FMI pour la mise en œuvre du programme global de réformes économiques, formant le vœu de poursuivre la coopération avec le Fonds, du fait que le partenariat positif entre les deux parties permette de créer un environnement aux investisseurs et aux marchés financiers et d’offrir des opportunités d’investissement et de larges perspectives de développement.

Dans ce contexte, le président a affirmé que le peuple égyptien a joué un rôle majeur dans la réussite des efforts déployés par l’État pour mettre en œuvre le processus de réforme de l’économie égyptienne, étant donné qu’il était conscient du caractère inévitable des mesures de réforme adoptées à cet égard, qui ont contribué à l’amélioration des indicateurs de l’économie égyptienne et du classement de l’Égypte au sein des organismes financiers.

Pour rappel, le FMI a approuvé en novembre 2016 un prêt de 12 milliards de dollars pour soutenir les mesures de réformes économiques en Egypte. Ces mesures permettront de rétablir la compétitivité, doper la croissance et de créer des emplois tout en protégeant les plus vulnérables. Décaissé sur 3 ans, ce prêt est remboursable sur 10 ans en paiement égaux.

Le Président égyptien effectue une visite officielle aux Etats Unis d’Amérique au cours de laquelle il a eu une série d’entretiens américains et à leur tête le Président Donald Trump.