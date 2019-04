Le Gabon a produit de 5 millions de tonnes de manganèse en 2018

La production de manganèse a franchi la barre de 5,3 millions de tonnes en 2018 au Gabon, contre 4,2 millions de tonnes en 2017, soit une augmentation de 6,8%, indique un rapport trimestriel de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor dont APA obtenu copie.Cette hausse de la production est l’œuvre de la Nouvelle Gabon Mining dont les performances ont augmenté de 30% grâce à un regain de la demande internationale de manganèse vers l’Asie (Inde et Chine), ainsi qu’en Amérique du nord et en Europe.

Sur le marché international, le prix de ce minerai a augmenté de 20% par rapport à l’exercice 2017 pour se situer à 7,161 2 dollars/dmtu.

En dépit des difficultés de transport du fait de la survenance de sept déraillements, le secteur a consolidé son chiffre d’affaires à 789,2 milliards de FCFA contre 688,9 milliards de FCFA en 2017.

Les exportations ont connu une faible progression tandis que les ventes se sont améliorées de 5 % tout au long de l’exercice.

L’essentiel du manganèse exploité dans le sud-est du pays est transporté en train vers Libreville avant d’être exporté à l’étranger.