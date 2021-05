Le Général d’Armée Birame Diop nommé conseiller militaire à l’Onu

L’ancien chef d’Etat-major général des armées sénégalaises succède à son homologue Humberto Loitey, de l’Uruguay.C’est une nouvelle aventure qui commence pour le Général Birame Diop. Après une carrière remplie au plan national et régional, il va désormais mettre son expérience au profit de la paix dans le monde. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (Onu), Antonio Guterres l’a nommé Conseiller militaire au département des opérations de paix des Nations unies. L’ancien Conseiller pour la sécurité nationale du Président du Sénégal et Chef d’état-major de l’armée de l’air apporte avec lui une expérience militaire de plus de 30 ans.

« Le ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur se réjouit de cette importante nomination, adresse ses chaleureuses félicitations au Général Diop et lui souhaite plein succès dans l’exercice de ses hautes fonctions », s’est félicité le département de la diplomatie sénégalaise, dans un communiqué parvenu ce mercredi à APA.

Auparavant, le général de corps d’armée Birame Diop a été Chef adjoint puis Chef des opérations aériennes de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUC), entre 2002 et 2003, et a été déployé auprès de l’ONG Partners for Democratic change, de 2009 à 2013.

Le général de corps d’armée, promu Général d’Armée aérienne à partir du 1er janvier 2021 et admis dans la 2e section (réserve) des cadres de l’Etat-major général le 30 mars 2021, est diplômé de l’École royale de l’air du Maroc, de l’Université de l’air des États-Unis et de l’École de guerre de la France.

Dans sa nouvelle mission, il sera épaulé par la générale de division Maureen O’Brien, de l’Irlande. Elle a été nommée par le Secrétaire général au poste de Conseillère militaire adjointe. Elle apporte avec elle plus de 20 ans d’expérience et a travaillé dans plusieurs opérations de paix.

Le général de brigade Mohammad Nazmul Haque, du Bangladesh, va se joindre à ce nouveau leadership comme Chef de cabinet du Bureau des affaires militaires.