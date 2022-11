Le Ghana face à une inflation record

L’inflation au Ghana culmine à 40,4% en octobre contre 37,2% en septembre 2022 selon un rapport.Le statisticien du gouvernement, le professeur Samuel Annim, a annoncé que l’inflation en glissement annuel avait augmenté à 40,4% en octobre, contre 37,2% en septembre 2022. Le professeur Annim a déclaré mercredi à Accra que le niveau général des prix en octobre 2022 était supérieur de 40,4% à celui d’octobre 2021.

Il a expliqué que le taux d’inflation d’octobre est principalement dû au logement, à l’eau, à l’électricité, au gaz et aux autres combustibles ; à l’ameublement, à l’équipement ménager et à l’entretien courant des ménages ; au transport ; aux soins personnels, à la protection sociale et aux biens et services divers ainsi qu’à l’alimentation et aux boissons non alcoolisées.

En outre, il a ajouté que le logement, l’eau, l’électricité, le gaz et les autres combustibles avaient enregistré un taux d’inflation de 69,6% ; l’ameublement, l’équipement ménager et l’entretien courant des ménages ont enregistré un taux d’inflation de 55,7% ; le transport a enregistré un taux d’inflation de 46,3% ; les soins personnels, la protection sociale et les biens et services divers ont enregistré un taux d’inflation de 45,5%.

Selon les médias locaux, le prix des denrées alimentaires est passé de 37,8 % à 43,7% en septembre, et l’inflation des produits non alimentaires de 36,8% à 37,8%, après un mois de dépréciation rapide du cedi, la monnaie locale. La région de l’Est (51,1%) est restée en tête des régions où l’inflation est la plus élevée, suivie dans cet ordre par la région du Grand Accra (49,1%) et la région des Savanes (47,6%).