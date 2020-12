Le gouvernement interdit l’utilisation de pétards et feux d’artifice

A l’approche des fêtes de fin d’année, le gouvernement guinéen a décidé d’interdire l’usage des pétards et feux d’artifice.

Dans une déclaration lue chez nos confrères d’Espace TV, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, le général Bouréma Condé a interdit les feux d’artifice et l’usage de différents types de pétards. Cette interdiction officielle soumet les contrevenants à la rigueur de la loi désormais.

《Une autre mesure à observer scrupuleusement est l’interdiction formelle de tout feu d’artifice ou usage de toute forme de pétard sur toute l’étendue du territoire national et ce, jusqu’à nouvel ordre. Cette interdiction prend effet, à compter de la première diffusion de ce communiqué. Les responsables des services de défense et de sécurité, la direction nationale de la garde communale, police de proximité, les gouverneurs de région, les préfets, les sous-préfets, les maires des communes urbaines et rurales sont tenus de veiller au strict respect des présents instructions ce, par l’interpellation par qui de droit, de tout contrevenant. J’en appelle à mesdames et messieurs les chefs de quartiers qui sont les premiers concernés》, a-t-il fait savoir dans les médias ce 09 décembre.