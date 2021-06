Le gouvernement réagit à la tribune des détenus Cellou Baldé, Ousmane Gaoual et Chérif Bah

Les détenus politiques Ousmane Gaoual Diallo, Chérif Bah et Cellou Baldé ont publié mercredi 2 juin 2021 une tribune pour appeler au dialogue et à la tenue d’un procès juste et équitable.

Pour ces détenus politiques, le déroulement de leur procès et l’issue qui en sortira constitueront un jalon essentiel dans la volonté de décrispation du climat politique. Le gouvernement, à travers son porte-parole a réagit hier jeudi 03 juin 2021.

Lire ci-dessous la réaction du porte-parole du gouvernement :

La tribune, je pense qu’il s’agit d’une pensée politique positive et d’une démarche républicaine salutaire parce que nous sommes amenés, en tant que Guinéens, à défendre indépendamment de nos convictions politiques et de nos opinions personnelles, un certain nombre de valeurs et de principes que nous avons en partage.

J’ai retenu de cette tribune un sens civique et très élevé de la responsabilité à savoir qu’en démocratie et dans un état de droit, le recours à la force n’est pas une alternative ou une option et la violence n’est pas une solution.

Ils ont réaffirmé leur engagement démocratique qui est de se battre par les voies régulières et légales pour faire aboutir leur combat et assouvir même l’ambition d’accéder au pouvoir.

Je retiens également qu’ils privilégient le dialogue et la concertation pour le règlement de tous les différends et de tous les problèmes qui pourraient se poser à notre société.

C’est une évolution qui est salutaire et nous souhaitons et espérons que cela puisse avoir un effet de contagion pour beaucoup de nos compatriotes de manière à ne pas confondre le combat politique avec parfois des comportements qui constituent des actes de défiance aussi bien à l’encontre des institutions régulières établies et même au bon fonctionnement du processus démocratique pour lequel on dit se battre.