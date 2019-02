Le gouvernement s’engage à «améliorer rapidement» les conditions de vie des ivoiriens en 2019

Le gouvernement ivoirien s’est engagé lundi à Abidjan à « améliorer rapidement » les conditions de vie des ivoiriens au terme d’un séminaire gouvernemental présidé par le président ivoirien Alassane Ouattara, a constaté APA sur place.Ce séminaire gouvernemental qui se veut un exercice annuel de planification et de programmation de l’action gouvernementale avait pour objectif de valider le Plan d’actions prioritaires ( PAP) de l’exécutif ivoirien en 2019.

« Les actions prioritaires adoptées au cours du présent séminaire visent à accélérer en 2019, la mise en oeuvre des orientations du président de la République pour une transformation profonde de la Côte d’Ivoire et l’amélioration rapide des conditions de vie des populations tant en milieu rural qu’en milieu urbain », a déclaré Sidi Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien rapportant le communiqué final de ces assises.

« Le plan d’actions prioritaires du gouvernement en 2019 met un accent particulier sur le programme social du gouvernement », a précisé M. Touré énumérant les composantes de ce plan. Il a cité entre autres, le renforcement des conditions d’accès et de maintien des enfants de 06 à 16 ans à l’école, l’accroissement de l’accès des jeunes et des femmes à des emplois décents et stables et la fourniture aux populations des services de santé de proximité.

« Au-delà de l’adoption du PAP 2019, ce séminaire a été un cadre de réflexions pour capitaliser vos acquis et la mise en œuvre des différentes actions à impact direct sur la population. Le PAP 2019 vise à consolider les acquis des années antérieures, mais aussi à mettre en oeuvre de nouveaux chantiers susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations », a fait savoir dans un discours de clôture, le président ivoirien Alassane Ouattara.

Poursuivant, il s’est satisfait de l’embellie économique de son pays les sept dernières années avec un taux de croissance annuel moyen de 8%. M. Ouattara qui a déclaré, il y a quelques mois auparavant, l’année 2019, «année du social », a appelé ses ministres à œuvrer de sorte à ce que la forte croissance économique du pays soit inclusive.

« Au plan politique et institutionnel, nous devons veiller à consolider le processus démocratique et la paix dans notre pays», a-t-il exhorté encourageant le premier ministre à poursuivre le dialogue politique « ouvert et inclusif » qu’il a déjà entrepris « en vue de réussir le réexamen de la composition de la Commission électorale indépendante ( CEI)».

« Je demande au gouvernement de mettre un accent particulier sur la préparation des études prospectives de notre politique sociale à l’horizon 2030», a instruit M. Ouattara, réaffirmant son ambition de réduire le taux de pauvreté «de moitié » dans le pays à l’horizon 2030.

Auparavant, Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement ivoirien a assuré au chef de l’État que le gouvernement « travaille assidûment » en recherchant les solutions les plus efficaces pour la mise en œuvre de son programme social.

« Je voudrais vous réitérer l’engagement du gouvernement pour que l’objectif d’amélioration du bien-être et des conditions de vie des ivoiriens soit tenu», a promis M. Coulibaly assurant que son gouvernement travaillera avec la « rigueur nécessaire » dans la gestion budgétaire en vue du maintien de l’équilibre et de la stabilité du cadre macroéconomique.