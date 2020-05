Le juriste Mamady 3 Kaba nommé commissaire à la CENI

Dans un décret lu sur les antennes de la RTG jeudi, 14 mai 2020, le président de la République, Pr Apha Condé, a nommé le Juriste Mamady 3 Kaba, commissaire à la CENI en remplacement de feu Me Amadou Salif Kébé.

Cette nomination comme indiqué dans les précédentes publications, vient combler le vide laissé par le décès de Me Salif Kébé. Et c’est au bout de 8 jours, qu’une élection sera organisée au sein de la CENI pour choisir le successeur de Me Kébé.

Les candidats sont connus conformément à la loi organique portant Statut, Organisation et fonctionnement de la CENI. Il s’agit des représentants des Organisations de la société civile. Ces candidats sont Kabinet Cissé, l’actuel président par intérim de la CENI et le nouveau commissairepromu Mamady 3 Kaba.

Ils seront ainsi départagés à l’issue d’un duel électoral dont seuls les commissaires de l’institution sont électeurs. Et cette élection sera présidée par le doyen des vices présidents de la CENI.