Le Kenya accueillera le sommet sur les valeurs partagées en Afrique

Les chefs d’entreprise et experts en changement de toute l’Afrique convergeront dans la capitale kényane, Nairobi, pour le Sommet sur les valeurs partagées de cette année, ont annoncé jeudi les organisateurs.L’édition de 2019, qui se tiendra les 23 et 24 mai, permettra aux délégués de discuter de l’évolution du rôle des entreprises dans un paysage socio-économique en mutation rapide et de la manière dont les entreprises peuvent intégrer les principes de la valeur partagée pour une croissance inclusive et durable.

Le sommet qui réunit des leaders d’opinion du monde des affaires et des acteurs du changement vise à sensibiliser et à promouvoir le succès de la mise en œuvre stratégique du modèle d’affaires de la valeur partagée du profit avec but.

« Grâce à ce sommet, nous espérons élargir notre audience et réunir un groupe plus large de parties prenantes africaines dans la conversation. La réalité est que les gouvernements ne peuvent, à eux seuls, relever les défis auxquels le continent africain est confronté », a déclaré le PDG du plus grand fournisseur de services de télécommunications du Kenya, Safaricom Bob Collymore.

« Le sommet offrira au secteur privé l’occasion de voir comment ses solutions, produits et services d’affaires peuvent résoudre les défis sociétaux tout en générant des profits », a-t-il ajouté.

Bien qu’il ne soit pas nouveau, le concept de valeur partagée a pris de l’importance ces dernières années, car de plus en plus d’entreprises commencent à s’interroger sur leur rôle dans l’amélioration des moyens de subsistance et l’essor des communautés.

La Valeur partagée est une stratégie de gestion permettant aux entreprises de trouver des occasions d’affaires dans des problèmes sociaux grâce à des produits s’adressant à des clients non servis ou mal servis, modifiant les pratiques dans la chaîne de valeur pour stimuler la productivité et améliorer les compétences disponibles, la base de fournisseurs et les institutions de soutien dans les communautés où une entreprise opère.