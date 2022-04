Le Kenya s’apprête à accueillir le 9e Sommet Africités

Parmi les personnalités invitées, il y a le chef de l’État sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l’UA.La ville kenyane de Kisumu se prépare à accueillir la 9e édition du Sommet Africités qui se tiendra du 17 au 21 mai 2022 avec un nombre record de 170 sessions, a appris APA ce jeudi.

Le thème du sommet est : « Le rôle des villes intermédiaires en Afrique dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations unies et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine ».

Organisé tous les trois ans pendant cinq jours, alternativement dans les différentes régions d’Afrique, le Sommet Africités est le plus grand rassemblement démocratique organisé sur le continent africain.

Cet événement phare de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), organisé en partenariat avec le gouvernement du Kenya, le Conseil des Gouverneurs du Kenya (CoG) et le Comté de Kisumu, se tiendra pour la toute première fois dans une ville intermédiaire.

D’éminentes personnalités sont attendues à Kisumu, parmi lesquelles le président Macky Sall du Sénégal, en sa qualité de président en exercice de l’Union africaine.

Le sommet réunit des ministres africains des collectivités locales ainsi que des maires, des dirigeants et des élus de collectivités locales, des organisations de la société civile, des autorités traditionnelles, des représentants de la diaspora africaine, des acteurs du monde économique, des experts, des chercheurs et des universitaires, des institutions financières, ainsi que des partenaires au développement.

Africités 9, c’est aussi des journées spécifiques organisées sur les grands thèmes qui mobilisent l’attention des maires et responsables de collectivités locales du continent, à savoir la Journée du climat, la Journée de la diaspora et des afro-descendants, la Journée du numérique, la Journée de la culture, la Journée de l’urbanisme, la Journée du logement, la Journée de la femme, la Journée de la jeunesse, ainsi que le Forum Africités sur le commerce et l’investissement.