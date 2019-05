Le lancement du dialogue politique se paie la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA traitent essentiellement du lancement, ce mardi au palais de la République, du dialogue national qui sera présidé par le chef de l’Etat, Macky Sall.« Macky Sall lance le dialogue national », barre à sa Une le quotidien national Le Soleil, avant de souligner à sa page 3 que cette cérémonie de lancement « concrétise son appel (celui du président Macky Sall) lancé le 02 avril 2019, lors de son investiture pour un second mandat à la tête du pays ».

« L’opposition rejoint Macky », titre de son côté Le Quotidien, qui souligne : « Une fois n’est pas coutume. Macky Sall et ses opposants voient une même personnalité pour diriger le dialogue national : Famara Ibrahima Sagna dont le nom a été évoqué hier par L’Observateur ».

Et pour ce dernier, « Macky tient un Sarr de combat face à Me Wade ». En effet, informe le journal, « Le Sg adjoint du Pds (sera) au palais aujourd’hui » et cela, contrairement au boycott décidé par son parti que dirige toujours l’ancien chef de l’Etat (2000-2012), Abdoulaye Wade.

Parlant de ce boycott, L’As soutient que « Les Wade jouent les trouble-fêtes » pendant que le Front de résistance nationale (regroupement de plusieurs parti d’opposition) ainsi que le secrétaire général adjoint de son propre parti « sont partant » pour le dialogue.

EnQuête note, de son côté, que Me Wade a décliné toute participation au dialogue, estimant que les préoccupations de son parti n’ont pas été prises en compte. Ce qui fait dire à WalfQuotidien que nous sommes « en route vers le grand bazar ».

Sous le titre « La classe politique annonce la couleur », SudQuotidien, quant à lui, fait remarquer que « (…) depuis l’annonce faite de ce dialogue, (…) la classe politique semble s’approprier ledit dialogue, faisant un black-out complet des autres secteurs du pays ».

EnQuête présente le nouveau cabinet du président de la République et affiche à sa Une : « Les hommes de l’ombre ». Le journal souligne qu’après le gouvernement, Macky Sall a formé, sans bruit, son nouveau cabinet en confiant la direction à Augustin Tine, ex ministre des Forces armées.

Sur un tout autre sujet, Vox Populi revient sur « Comment les femmes bloquent leurs +règles+ pour éviter la +dette du jeûne+ » et informent qu’« elles font recours à des injections et des pilules qui retardent leurs menstrues jusqu’au-delà des 29 à 30 jours du mois béni, afin d’éviter de rompre le jeûne ».

Le journal donne ensuite la parole à Oustaz Iran Ndao qui soutient qu’il n’y a « pas de mal à prendre des produits qui empêchent les règles », une position que ne partage pas Imam Cherif Diop qui déclare que « Les savants disent que cette pratique est bannie par l’Islam ».