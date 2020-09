Le Maroc appelle à fournir un cadre neutre pour un dialogue inter-libyen garantissant le maintien de la cohésion nationale

Le Maroc a appelé, mercredi, à contribuer à fournir un cadre neutre pour un dialogue inter-libyen qui garantirait le maintien de la cohésion nationale, l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la Libye sur l’ensemble de ses terres, loin de l’ingérence étrangère.Dans une allocution devant les travaux de la 154e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des affaires étrangères, le ministre marocain des affaires étrangères, Nasser Bourita a souligné la nécessité d’orienter les efforts arabes vers le soutien d’une solution politique à la crise libyenne au détriment de l’option militaire, pour parvenir à une solution à cette crise avec une contribution purement libyenne.

Lors de cette réunion virtuelle, le ministre a rappelé que le Maroc a abrité un dialogue inter-libyen prometteur, géré par les Libyens eux-mêmes, sur la base de de l’accord politique signé, il y a environ cinq ans à Skhirat, entre les parties libyennes.

Le ministre a mis en évidence l’engagement du Maroc envers ses frères libyens qui sont appelés à choisir ce qu’ils jugent appropriées parmi les règles et les initiatives pouvant remédier au temps perdu et engager des négociations politiques globales qui permettraient de mettre fin au conflit et poser les jalons d’une stabilité politique permanente.

Dans un autre contexte, M. Bourita a exprimé la solidarité du Royaume du Maroc avec le Soudan suite aux récentes inondations qui ont frappé ce pays.

Il a également adressé ses sincères condoléances à la République du Liban à la suite de l’explosion survenue dans le port de Beyrouth, mettant en avant les instructions royales pour l’envoi d’une aide médicale et humanitaire d’urgence à la République du Liban, ainsi que pour le déploiement à Beyrouth d’un hôpital militaire de campagne en vue d’apporter les soins médicaux d’urgence aux populations blessées dans cet incident.

M. Bourita a précisé, dans ce cadre, que l’hôpital militaire de campagne a prodigué jusqu’à présent plus de 25.000 interventions thérapeutiques et médicales, des prestations qui traduisent dans les faits, a-t-il dit, la solidarité du Royaume du Maroc avec ses frères au Liban.