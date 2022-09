Le Maroc appelle à une mobilisation collective pour relever les défis mondiaux

Le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, a appelé à une mobilisation pour faire face aux crises mondiales. »Il existe aujourd’hui des défis communs auquel le monde est confronté ; la crise économique actuelle est une crise mondiale, les changements climatiques impactent tous les pays sans distinction, et afin d’y faire face nous avons besoin d’une mobilisation collective », a-t-il déclaré mardi lors de la 77ème session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Selon lui, « le monde fait aujourd’hui face à de nombreux défis et à de grandes transformations auxquels nous sommes tous confrontés, et c’est ici que nous voyons l’importance de l’action multilatérale initiée au sein des Nations Unies ».

Il aussi souligné que la participation de la délégation marocaine constitue une opportunité de « contribuer à des échanges sur de nombreuses problématiques qui nous concernent tous, au plus fort de la crise énergétique et alimentaire, au regard des changements climatiques que connaît le monde ».

C’est aussi l’occasion, a-t-il poursuivi, d’aborder des sujets au moins aussi importants, comme les enjeux liés au système éducatif, afin de faire un état des lieux des efforts déployés afin d’atteindre les Objectifs de Développement durable fixés à horion 2030.

La 77ème session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a débuté seds travaux au siège de l’organisation, à New York, le 13 septembre 2022. Les échanges, cette année, portent sur le thème : « Un tournant décisif : des solutions transformatrices face à des défis intriqués ».

Les chefs d’État et de gouvernement, et d’autres représentants nationaux de haut niveau, se réunissent pour présenter leurs priorités et échanger sur les grands enjeux mondiaux comme la guerre en Ukraine, la lutte contre les changements climatiques, la sécurité alimentaire, l’accès à l’éducation ou encore l’égalité entre les femmes et les hommes.