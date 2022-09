Le Maroc élu au Comité Exécutif de la Communauté des Démocraties pour la période 2022-2024.

Le Royaume du Maroc a été élu au Comité Exécutif de la Communauté des Démocraties pour la période 2022-2024.Cette élection consacre les choix démocratiques du Royaume et son engagement constant et irréversible en faveur de la promotion et de la protection des libertés, du renforcement des institutions démocratiques et de l’élargissement de la participation politique, en droite ligne avec son rôle actif et responsable et ses contributions substantielles et multiformes aux travaux de la Communauté des Démocraties, dans un esprit constructif et de coopération, et ce, depuis son adhésion en 2006, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Elle constitue un témoignage de l’intégralité des 27 pays membres du Conseil d’Administration de la Communauté des Démocraties de l’engagement volontariste du Royaume en faveur du renforcement de la démocratie. Un engagement qui se traduit, sur le plan national, par un processus de réformes et d’initiatives audacieuses et novatrices visant la consolidation de la démocratie et la modernisation de la société dans le respect des valeurs universelles de l’égalité, du pluralisme et de la modération, précise le ministère.

Ainsi, le Maroc, après avoir été membre du Conseil d’administration, siégera désormais au Comité Exécutif de la Communauté des Démocraties aux côtés du Canada, de la Pologne, de la République de Corée, de la Roumanie et des États-Unis.

Le Maroc, l’un des plus anciens membres de la Communauté des Démocraties, et le seul pays de la région MENA à faire partie de la communauté, restera engagé à promouvoir la démocratie et à soutenir activement l’adhésion aux valeurs démocratiques communes, aux droits de l’Homme et à l’Etat de droit, telles qu’indiquées dans la Déclaration de Varsovie, conclut le communiqué.