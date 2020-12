Le Maroc émet un emprunt obligataire sur le marché financier international d’un montant de 3 milliards de dollars

Le Maroc émis le 8 décembre 2020, un emprunt obligataire sur le marché financier international d’un montant global de 3 milliards de dollars en trois tranches, indique un communiqué du ministère de l’Economie et des Finances parvenu à APA.Selon le ministère, la première tranche d’une maturité de 7 ans, portant sur un montant de 750 millions de dollars, a été émise à un spread de 175 pb et un prix de 99,763% offrant ainsi un taux de rendement de 2,412% et servant un coupon de 2,375%.

Quant à la 2ème tranche d’une maturité de 12 ans, elle porte sur un montant de 1 milliard de dollars. Elle a été émise à un spread de 200 pb et un prix de 99,570% offrant ainsi un taux de rendement de 3,043% et servant un coupon de 3%, précise le ministère.

Pour ce qui est de la 3ème tranche d’une maturité de 30 ans et portant sur un montant de 1,25 milliard de dollars, elle a été émise à un spread de 261 pb et portant sur un prix de 100%, offrant ainsi un taux de rendement de 4% et servant un coupon de 4%, souligne-t-on.

Cette émission, qui a marqué le retour du Maroc sur le compartiment du dollar après une absence de 7 ans, a connu un franc succès auprès d’investisseurs internationaux dont 478 ont été servis. Le livre d’ordre a dépassé les 13 milliards de dollars et l’émission a été ainsi sursouscrite à plus de 4 fois.

Elle a permis de renouer le contact avec les investisseurs américains, diversifier nos sources de financement et établir de nouvelles références sur la courbe du crédit du Maroc. Cette émission qui a été placée auprès des investisseurs de qualité notamment les gestionnaires de fonds, les compagnies d’assurance et les fonds de pension, a reçu un accueil favorable traduit notamment par une large distribution géographique notamment les Etats Unis, le Royaume Uni, l’Europe, l’Asie et le Moyen Orient.