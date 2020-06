Le Maroc entièrement engagé dans la mobilisation mondiale contre le racisme

Riche de son identité plurielle aux multiples affluents, le Maroc est pleinement associé aux nombreux appels et voix qui s’expriment fortement contre toute forme de racisme et les actes criminels qui en découlent, a souligné mercredi à Genève l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies, Omar Zniber, cité par la presse marocaine« En tant que creuset de populations d’origines diverses, enrichi de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen, le Maroc est imprégné de culture et de valeurs de tolérance, de coexistence et de reconnaissance de l’autre », a affirmé le diplomate marocain qui intervenait lors du dialogue urgent sur le racisme et les violations policières, dans le cadre de la 43ème session du Conseil des droits de l’Homme.

Ainsi, le Maroc réfute toutes les expressions de racisme et les condamne de la manière la plus ferme, a poursuivi l’ambassadeur

Il a relevé, dans ce sens, que « le présent débat urgent doit être l’occasion pour les membres du Conseil, de saisir le momentum international actuel pour inscrire, plus que jamais, la lutte contre le racisme comme une priorité et une urgence, en perspective d’apporter une réponse politique forte et le changement tant espéré au profit des générations futures ».

Le conseil, a-t-il enchaîné, « devrait user de tous ses mécanismes appropriés, voire de procédures nouvelles à envisager, pour déterminer avec précision les formes de violence policière, ou de toute répression ou violation des droits qui s’apparentent au racisme ».

« Le Maroc appelle à la vigilance face à la montée des antagonismes à caractère identitaire, dont les conséquences pourraient s’avérer extrêmement dangereuses, voire catastrophiques », a souligné le diplomate marocain.