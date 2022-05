Le Maroc et l’ONU célèbrent mardi la 2e édition de la Journée internationale de l’arganier

Le Maroc et l’Organisation des Nations unies fêteront mardi prochain à Agadir, la deuxième édition de la Journée internationale de l’arganier.Célébré cette année sous le thème: « L’arganier, symbole de résilience « , cet événement sera un moment de mobilisation nationale et internationale autour de cet arbre endémique et de son écosystème ancestral, indique un communiqué de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (Andzoa).

L’arganier, véritable exemple d’une adaptation exceptionnelle aux changements climatiques, a fait l’objet de diverses réflexions et d’innovations concertées afin de renforcer sa capacité de résilience écologique et socio-économique.

La Journée internationale sera ainsi l’opportunité de partager avec le monde les connaissances sur la capacité de résilience d’un écosystème emblématique porteur de savoir-faire et d’expériences utiles pour se reconstruire, et ainsi rétablir un lien équilibré entre l’Homme et la nature, note la même source.