Le Maroc prolonge jusqu’au 10 juillet l’état d’urgence sanitaire

Le gouvernement marocain a décidé de prolonger jusqu’au 10 juiller prochain l’état d’urgence sanitaire avec allègement progressif des mesures de confinement en fonction de l’état d’évolution du coronavirus propre à chacune des provinces du royaume.La prolongation de l’état d’urgence sanitaire est un dispositif normal en cette période de pandémie. Il s’agit d’un ensemble de règles limitant la liberté de déplacement, la liberté de réunion, y compris la limitation de la circulation entre villes et régions et la liberté de rassemblement. Il impose impérativement le port du masque et la distanciation physique.

Le projet de décret portant prolongation de l’état d’urgence sanitaire au Maroc, présenté par le ministre de l’intérieur a été adopté par les membres du gouvernement, réunis en conseil sous la présidence du chef de gouvernement, Saad Eddine El Otmani

Ce texte habilite également le ministre de l’intérieur à prendre, à la lumière des données disponibles sur la situation épidémiologique du pays, toute mesure qu’il jugera adéquate pour un allègement des restrictions dans la perspective d’un déconfinement progressif.

Il autorise en outre les gouverneurs à déployer des mesures du même genre au niveau des préfectures, provinces et communes du royaume.

Le Maroc a pris une série de mesures drastiques pour enrayer la propagation du coronavirus. Ainsi, un état d’urgence sanitaire a été décrété depuis le 20 mars et prorogé deux fois jusqu’au 10 juin courant.

Les autorités publiques ont également décrété un couvre-feu nocturne, de 19H00 à 5H00, à partir du 25 avril dernier.

A ce jour, le Maroc a enregistré 8437, dont 210 décès et 7493 patients guéris entièrement du virus, soit plus de 88% du total des cas de contamination.