Le Maroc remporte le CHAN-2021

La sélection marocaine des joueurs locaux a réussi l’exploit de remporter la Coupe d’Afrique des Nations pour la deuxième consécutive en s’imposant, dimanche à Yaoundé, face au Mali sur le score de 2 à 0.La première mi-temps du jeu a connu un jeu tendu, musclé pendant la majorité du temps avec des interventions très appuyées de la part de l’équipe malienne, qui dispose de joueurs talentueux, rapides et perturbateurs en attaque.

La première occasion franche de la rencontre a été signée par Soufiane Rahimi, auteur d’un tir à ras de terre sur coup-franc, repoussé en corner par le portier malien. Les Aigles du Mali répliquaient immédiatement par le biais de Moussa Koné, qui a forcé Anas Zniti à anticiper une sortie dangereuse. La première manche s’achève sur un nul blanc.

Du retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas ont encore pris l’initiative, sur une belle passe de Saâdaoui vers Ayoub El Kaâbi, qui a encore manqué d’application (51e). A l’instar de la première période, le rythme de la rencontre était constamment cassé par les nombreuses fautes provoquées des deux côtés.

A la 64e minute, l’attaquant Koné se retrouvait encore face à Zniti, mais ce dernier réussissait une intervention décisive, sauvant les siens pour la troisième fois. La 65e minute annonçait finalement la délivrance pour les coéquipiers de Hafidi, qui ont débloqué le compteur par le biais du défenseur Soufiane El Bouftini, impeccablement servi par Omar Namsaoui sur corner.

Dix minutes plus tard et sur un autre corner, Mohamed Ali Bamaâmar prenait aussi le dessus sur les défenseurs maliens et repiquait envers le capitaine El Kaâbi, qui a doublé la mise d’une tête plongeante.

Le sort du match était plié et le Maroc remporte son 2ème titre d’affilée, pour égaler la RDCongo, qui compte aussi deux sacres (non consécutifs, en 2009 et 2016).

L’attaquant marocain Soufiane Rahimi, sous les projecteurs depuis son premier match au Cameroun, a été élu meilleur joueur de l’édition 2021 du CHAN, en plus du titre de meilleur buteur avec 5 réalisations. Son coéquipier au Raja Anas Zniti, lui, a hérité des distinctions de meilleur joueur de la finale et meilleur portier de l’édition.

Suite au sacre de l’équipe nationale au Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN-2021), Roi Mohammed VI a félicité au téléphone l’entraineur Houcine Ammouta pour la belle prestation du onze national.

Dans cet entretien téléphonique, le Souverain a chargé le coach marocain de transmettre ses chaleureuses félicitations à l’ensemble des joueurs et aux membres du staff technique et administratif de l’équipe nationale. Le Souverain a exprimé Sa fierté quant à cette belle réalisation pour le sport marocain.