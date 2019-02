Le Maroc se retire de la Coalition arabe au Yémen

Le Maroc s’est retiré de la coalition arabe dirigée par l’Arabie Saoudite au Yémen, selon l’Agence Associated Press (AP), qui ajoute que le Royaume ne participera plus aux interventions militaires ni aux réunions ministérielles de la coalition.Aucune réaction officielle n’a été faite jusqu’à l’instant par les responsables marocains, notamment de la part du ministère des Affaires étrangères.

Pour rappel, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a déclaré lors d’une interview accordée le mois dernier à la chaîne qatarie +Al Jazeera+ que la participation du Maroc au Yémen avait «changé».

L’agence AP a également affirmé que le Maroc a rappelé son ambassadeur en Arabie Saoudite.

Le site électronique marocain Le360, a pu avoir l’ambassadeur marocain à Ryad, Mustapha Mansouri, qui a confirmé cette information, précisant qu’une « telle pratique est courante dans les relations diplomatiques entre les pays ».

Selon lui, la cause de ce rappel n’est autre que la diffusion par Al Arabia, chaîne du pouvoir saoudien, d’un documentaire sur le Sahara Marocain dans lequel l’intégrité territoriale du royaume est mise en doute, nous explique l’ambassadeur.

Pour le diplomate marocain, cité toujours par le360, «les relations entre le Maroc et l’Arabie saoudite sont historiques et solides. Et entre les pays, il est normal que des divergences ou des différends éclatent de temps en temps. Je suis sûr qu’il ne s’agit pas plus que d’une crise passagère et que les relations entre nos deux pays retrouveront leur cours normal».