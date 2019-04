Le ministre de la jeunesse conseille aux étudiants de Foulaya d’entreprendre en Guinée

« Jeunesse guinéenne et immigration clandestine », c’est le thème d’une conférence organisée samedi à l’université de Kindia par les étudiants de Foulaya.

Pour donner un éclat particulier à leur événement, les étudiants de Foulaya ont invité le ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes M. Mouctar DIALLO pour présider la rencontre. Après avoir souhaité la bienvenue au ministre et à sa délégation, le porte-parole des étudiants est longuement revenu sur la situation des jeunes guinéens et quelques causes de l’immigration clandestine. Dans son discours, le Ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes a félicité les étudiants de Kindia pour avoir initié cette conférence. Mouctar DIALLO a dèclaré que l’avenir des jeunes guinéens se trouve en Guinée.

« La solution, ce n’est pas ailleurs. Ce n’est ni l’Europe ni l’Amérique ni l’Asie. La solution, c’est ici en Guinée. Il ne s’agit pas d’un slogan mais plutôt d’une réalité. Il y a des gens qui ont entrepris en Guinée et qui sont aujourd’hui des références », a-t-il déclaré. Le ministre Mouctar DIALLO a expliqué aux étudiants que plusieurs opportunités s’offrent à eux. « Le Président Alpha CONDÉ a dédié ses mandats aux jeunes et aux femmes. Il y’a des leviers dans mon département ainsi que dans d’autres ministères que vous pouvez activités pour renforcer vos capacités et vous ouvrir des opportunités d’emplois ».