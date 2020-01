Le ministre guinéen des affaires étrangères parle des enjeux de la visite du premier ministre Éthiopien à Conakry

Le Premier ministre Ethiopien, Abiy Ahmed, est arrivé dans l’après-midi du mardi 07 Janvier 2020 à Conakry, pour une visite d’Etat de deux jours. En effet, cette visite s’inscrit dans le cadre du raffermissement des liens d’amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République d’Ethiopie.

Il a été accueilli au bas de la passerelle par le président de la république, Alpha Condé.

Après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, le ministre des guinéen des Affaires Etrangères, Mamadi Touré a expliqué à la presse le sens de cette visite.

« Ces relations remontent du temps du président Ahmed Sékou Touré et de l’empereur Hailé Silassié. Le président Alpha Condé, depuis son arrivée au pouvoir, a travaillé pour réchauffer les relations bilatérales. Il y a quelques temps, nous avions effectué une visite officielle avec le président Alpha Condé en Ethiopie. Une visite au cours de laquelle nous avons signé beaucoup d’accords. Il était question pour le Premier ministre éthiopien de rendre visite au président Alpha Condé. Cette visite va permettre de revoir les accords signés, le suivi de ces accords et éventuellement de nouveaux accords pour continuer à renforcer et diversifier les relations entre nos deux pays… » Déclare le ministre des affaires étrangères.