Le ministre ivoirien du Pétrole remet 2 ambulances médicalisées à Port-Bouët

Le ministre ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, a procédé mercredi à une remise de deux ambulances médicalisées, notamment au Centre de santé à base communautaire de Vridi 3 et à l’Hôpital général de Port-Bouët, cité balnéaire située dans le Sud d’Abidjan.« C’est un réel plaisir pour moi de me retrouver à Port-Bouët pour procéder à la remise de don de deux ambulances médicalisées à deux centres de santé de la commune », a indiqué M. Abdourahmane Cissé lors d’une cérémonie en présence de son collègue de la Santé et de l’hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé.

Il a insisté que c’était un plaisir pour lui de remettre, « au nom de M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly », ces deux ambulances, qui traduisent l’objectif du gouvernement d’améliorer les conditions de vie des populations notamment les plus vulnérables.

Le ministre Abdourahmane Cissé s’est dit convaincu que ces ambulances seront d’une grande aide pour les populations parce qu’elles vont contribuer à la mobilité des cas de transfert des différents patients.

Réceptionnant ce don, le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Dr Eugène Aka Aoulé a salué « ce geste d’une générosité extraordinaire d’un brillant fils de Port-Bouët », exhortant ses services à en faire un bon usage.

Ce don intervient après une visite de M. Cissé effectuée le 24 décembre 2019, il y a exactement six mois, dans des établissements sanitaires de la commune de Port-Bouët pour apporter sa compassion aux différents patients de ces hôpitaux et leur remettre des kits alimentaires à la veille des fêtes de fin d’année.

A cette occasion, le président du Conseil d’administration du Centre de santé à base communautaire de Vridi 3 Zimbabwe, Traoré Saïdou, et le personnel soignant avaient fait part de certaines doléances dont l’une portait sur les besoins en ambulance pour transporter des malades du centre à l’hôpital de Port-Bouët.

Concernant l’Hôpital général de Port-Bouët, le directeur de cette structure, Dr Abou Cissé Doré et le personnel soignant, au nombre des doléances, avaient émis le vœu de bénéficier d’une ambulance médicalisée pour transporter des malades du centre à l’hôpital de Port-Bouet vers les CHU.

« J’avais pris l’engagement ce jour-là de trouver une solution », a rappelé le ministre Cissé, se félicitant que ces ambulances viennent compléter les deux ambulances qu’il avait déjà offertes à la Commune de Port-Bouët, en 2016, notamment au Centre de Santé à base Communautaire de Gonzagueville et à l’Hôpital municipal de Vridi cité.

Le ministre Abdourahmane Cissé est un « fils » de la commune de Port-Bouet. Il y a fait ses études primaires. Depuis, plusieurs années, il ne cesse d’apporter du soutien aux populations aux fins d’aider ces populations de cette cité dans le cadre de leur bien-être.

D’autres doléances des populations sont en cours de réalisation. Il a déjà engagé la construction de six classes d’écoles à Adjahui, la clôture de Vridi Ako, des toilettes à Abattoir, et des toilettes à Zimbabwé, des zones précaires de la commune.

Par ses offices, il a été remis des tricycles le 11 juin dernier pour transporter des malades notamment les femmes enceintes à Vridi Ako. L’extension du réseau d’électricité est lancée à Adjahui, Zimbabwe, Mafiblé, Abouabou, Ako, Gonzague, route de Bassam, etc.) en plus de l’adduction en eau potable.

« Concernant l’eau potable, le Premier ministre a donné des instructions fermes et comme vous pouvez le constater les choses ont commencé à bouger sur le terrain notamment ici à Zimbabwé », a-t-il poursuivi.

M. Abdourahmane Cissé a rassuré la population de Port-Bouët et les populations ivoiriennes que le gouvernement travaille pour qu’aucun Ivoirien ne soit laissé pour contre.